Франція поставить Україні більше важкого озброєння

10:39 10 червня Київ, Україна

Макрон пообіцяв у разі потреби надати Україні важче озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.



У телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським Макрон наголосив, що його країна залишається на боці України. Макрон запитав Зеленського про потреби у військовій техніці, політичній та фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.

"Він сказав президенту Зеленському, що Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи тяжке озброєння", - йдеться у повідомленні.

Франція вже поставила в Україну близько десятка гаубиць Caesar та навчила українських солдатів у Франції керувати цією зброєю. Встановлені на вантажівці Caesar калібром 155 мм можуть точно вражати цілі на відстані до 40 км. Франція також пропонує протитанкові ракети Milan.



Новий міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час візиту до Києва наприкінці травня заявила, що буде "конкретна відповідь" на запит України щодо постачання важкої зброї.



За словами Єлисейського палацу, Макрон та Зеленський домовилися залишатися на зв'язку, особливо у контексті ухвали Єврокомісії з приводу заявки України на членство в Європейському Союзі та подальше обговорення на засіданні Європейської Ради 23-24 червня.