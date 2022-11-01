Франція пообіцяла Україні збільшити військову підтримку, у тому числі у сфері ППО

1 листопада президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої Макрон пообіцяв зміцнити військову підтримку України, зокрема, у сфері протиповітряної оборони.
Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.
Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.
Крім того, президенти домовилися провести 13 грудня у Парижі міжнародну конференцію щодо підтримки громадянської стійкості країни протягом зимового періоду. З цією метою найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Президенти також домовилися організувати двосторонню конференцію з метою мобілізації французьких компаній, яка відбудеться 12 грудня.
Президент Франції також висловив рішучість допомогти Україні вистояти в умовах зими, що наближається, після того, як росія завдала значної шкоди критичній інфраструктурі України. Він запевнив, що Франція посилить свою підтримку у цьому питанні та візьме участь у "міжнародній мобілізації".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі