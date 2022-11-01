Франція пообіцяла Україні збільшити військову підтримку, у тому числі у сфері ППО

18:40 01 листопада Київ, Україна





Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу. 1 листопада президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої Макрон пообіцяв зміцнити військову підтримку України, зокрема, у сфері протиповітряної оборони.Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

"Вони обговорили ситуацію на фронті та останній розвиток подій у ході українського контрнаступу. Глава держави підтвердив повну відданість Франції якнайшвидшому збільшенню військової підтримки України, у тому числі у сфері протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президенти домовилися провести 13 грудня у Парижі міжнародну конференцію щодо підтримки громадянської стійкості країни протягом зимового періоду. З цією метою найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Президенти також домовилися організувати двосторонню конференцію з метою мобілізації французьких компаній, яка відбудеться 12 грудня.



Президент Франції також висловив рішучість допомогти Україні вистояти в умовах зими, що наближається, після того, як росія завдала значної шкоди критичній інфраструктурі України. Він запевнив, що Франція посилить свою підтримку у цьому питанні та візьме участь у "міжнародній мобілізації".