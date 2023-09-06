Франція підготувала шість тисяч українських солдатів

08:42 14 серпня Київ, Україна

Міністр оборони Франції заявив, що країна вже у серпні досягла поставленої на рік мети щодо підготовки шести тисяч українських військових. Вони проходять навчання у різних навчальних центрах Франції та Польщі.



Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Var Matin.



Лекорню зазначив, що для контрнаступу України необхідне "нове покоління солдатів, яких потрібно навчати". Він наголосив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема, з військовою технікою та боєприпасами.



Міністр додав, що Україна щомісяця одержує від Франції партію 155 мм артилерійських боєприпасів. Крім того, Франція допомагає з постачанням засобів протиповітряної оборони.