Франція першою в ЄС відправила в Україну фахівців для розслідування воєнних злочинів росії

В Україну прибув загін французьких жандармів, які мають допомогти українським колегам розслідувати військові злочини, скоєні російськими окупантами у Київській області.
Про це повідомив посол Франції в Україні Етьє де Понсен.
До Львова прибули два судмедексперти та близько 15 представників жандармерії Інституту криміналістики Національної жандармерії Франції (IRCGN). Вони є фахівцями в галузі дослідження місця злочину та встановлення осіб загиблих у сфері балістичної експертизи, вибухових речовин, забору та аналізу зразків ДНК та дактилоскопії.
Про це повідомив посол Франції в Україні Етьє де Понсен.
До Львова прибули два судмедексперти та близько 15 представників жандармерії Інституту криміналістики Національної жандармерії Франції (IRCGN). Вони є фахівцями в галузі дослідження місця злочину та встановлення осіб загиблих у сфері балістичної експертизи, вибухових речовин, забору та аналізу зразків ДНК та дактилоскопії.
За словами де Понсена, фахівці почнуть працювати вже 12 квітня. Франція першою із країн ЄС відправила в Україну фахівців для розслідування воєнних злочинів рф.
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