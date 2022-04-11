Франція першою в ЄС відправила в Україну фахівців для розслідування воєнних злочинів росії

15:11 11 квітня Київ, Україна

В Україну прибув загін французьких жандармів, які мають допомогти українським колегам розслідувати військові злочини, скоєні російськими окупантами у Київській області.



Про це повідомив посол Франції в Україні Етьє де Понсен.



До Львова прибули два судмедексперти та близько 15 представників жандармерії Інституту криміналістики Національної жандармерії Франції (IRCGN). Вони є фахівцями в галузі дослідження місця злочину та встановлення осіб загиблих у сфері балістичної експертизи, вибухових речовин, забору та аналізу зразків ДНК та дактилоскопії.

“Вона (команда. – ред.) зможе розгорнути мобільну лабораторію з дослідження ДНК щодо генетичного експрес-аналізу. Це обладнання є власною розробкою Інституту криміналістики Національної жандармерії Франції”, – повідомили у Посольстві Франції в Україні.

За словами де Понсена, фахівці почнуть працювати вже 12 квітня. Франція першою із країн ЄС відправила в Україну фахівців для розслідування воєнних злочинів рф.