Франція передасть Україні бронетехніку

Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC та броньовані машини Bastion. Про це президент Володимир Зеленський говорив телефоном із президентом Еммануелем Макроном.
Також президенти погодили подальшу співпрацю щодо посилення української ППО та оборонних можливостей.
Раніше французькі медіа повідомили, що президент Макрон під час телефонної розмови пообіцяв Зеленському, що ЗСУ незабаром отримають французькі бронеавтомобілі AMX-10RC.
Що відомо про Bastion
Це французький багатоцільовий БТР виробництва компанії Acmat, класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик. Франція постачала його до Африки, Близького Сходу та Північної Америки.
Bastion створювався насамперед для французьких спецпризначенців, які діяли у Африці, і тому адаптований до відповідних кліматичних умов.
Що відомо про бронеавтомобіль AMX-10RC
AMX-10 RC оснащується 105-міліметровою гарматою та кулеметом. Ця бронемашина створена фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT (сьогодні Nexter Systems) та Renault. Серійно його виготовляли з 1976 по 1994 рік. Однак останніми роками Франція почала виводити його із озброєння власної армії.
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