Франція передасть Україні бронетехніку

09:14 05 січня Київ, Україна

Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC та броньовані машини Bastion. Про це президент Володимир Зеленський говорив телефоном із президентом Еммануелем Макроном

Також президенти погодили подальшу співпрацю щодо посилення української ППО та оборонних можливостей.

"Провів тривалу та детальну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей. Також домовилися працювати над реалізацією формули світу", – написав президент.

Раніше французькі медіа повідомили, що президент Макрон під час телефонної розмови пообіцяв Зеленському, що ЗСУ незабаром отримають французькі бронеавтомобілі AMX-10RC.



Що відомо про Bastion

Це французький багатоцільовий БТР виробництва компанії Acmat, класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик. Франція постачала його до Африки, Близького Сходу та Північної Америки.



Bastion створювався насамперед для французьких спецпризначенців, які діяли у Африці, і тому адаптований до відповідних кліматичних умов.



Що відомо про бронеавтомобіль AMX-10RC

AMX-10 RC оснащується 105-міліметровою гарматою та кулеметом. Ця бронемашина створена фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT (сьогодні Nexter Systems) та Renault. Серійно його виготовляли з 1976 по 1994 рік. Однак останніми роками Франція почала виводити його із озброєння власної армії.