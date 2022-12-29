Франція передасть Києву нові системи ППО

Київ та Париж домовилися про початок нової програми підготовки офіцерів ЗСУ для освоєння нової системи ППО.
Про це у середу, 28 грудня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі у Києві з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Про це Резніков написав у Twitter.
Про це у середу, 28 грудня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі у Києві з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Про це Резніков написав у Twitter.
У свою чергу, Лекорню на брифінгу після зустрічі з Резніковим розповів, що у Франції створили фонд, через який прийматимуть від України замовлення для військово-промислового комплексу.
За його словами, Франція вже обрала кілька напрямків для допомоги Україні.
Він додав, що між збройними силами України та Франції відбувається постійний обмін інформацією. Лекорню також наголосив, що досвід українських захисників є важливим і для Збройних сил Франції. Тому, за його словами, під час навчань військових одночасно відбувається й обмін досвідом, а знання та навички українських військовослужбовців є дуже цінними та корисними.
Міністр оборони України поінформував свого колегу про поточне становище на фронтах війни та зазначив, що західне, і, зокрема, французьке озброєння є одним із важливих чинників, які допомагають Україні знищувати ворога та захищати українське небо від російських ракет.
За його словами, також Силам оборони України потрібні бронеавтомобілі.
Лекорню та Резніков також торкнулися питань обліку та прозорості військової допомоги. Представникам іноземної делегації було презентовано брифінг щодо впровадження логістичної системи LOGFAS, яка дозволяє здійснювати моніторинг постачання та рух західного озброєння та міжнародної технічної допомоги в Україну.
Також увага була зосереджена на питаннях реабілітації та лікування українських військовослужбовців у медзакладах Франції та початку довгострокових проєктів із французькими оборонними компаніями.
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