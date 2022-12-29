Франція передасть Києву нові системи ППО

08:57 29 грудня Київ, Україна





Про це у середу, 28 грудня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі у Києві з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Про це Резніков написав у Twitter. Київ та Париж домовилися про початок нової програми підготовки офіцерів ЗСУ для освоєння нової системи ППО.Про це у середу, 28 грудня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі у Києві з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Про це Резніков написав у Twitter.

"Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба", - написав Резніков.



У свою чергу, Лекорню на брифінгу після зустрічі з Резніковим розповів, що у Франції створили фонд, через який прийматимуть від України замовлення для військово-промислового комплексу.



За його словами, Франція вже обрала кілька напрямків для допомоги Україні.

"По-перше, це передача обладнання ЗС Франції для української армії на початку наступного року. Другий напрямок допомоги – це Європейський фонд миру, який є важливим інструментом, силою та потужністю Європи для підтримки України. Франція робить у цей фонд великий внесок – 500 млн євро. І третій напрямок – це створений фонд у Франції, через який Україна може адресувати замовлення французькому ВПК", – сказав Лекорню.



Він додав, що між збройними силами України та Франції відбувається постійний обмін інформацією. Лекорню також наголосив, що досвід українських захисників є важливим і для Збройних сил Франції. Тому, за його словами, під час навчань військових одночасно відбувається й обмін досвідом, а знання та навички українських військовослужбовців є дуже цінними та корисними.



Міністр оборони України поінформував свого колегу про поточне становище на фронтах війни та зазначив, що західне, і, зокрема, французьке озброєння є одним із важливих чинників, які допомагають Україні знищувати ворога та захищати українське небо від російських ракет.

"Сьогодні ми наголосили на переліку пріоритетів України для того, щоб здобути перемогу в цій війні. Це стосується протиповітряної, протиракетної, протидронової оборони для захисту нашого неба, збільшення кількості важкої артилерії 155 калібру та боєприпасів. Адже потужні гармати Цезар, які використовуються на полі бою, потребують якісних снарядів", - сказав Резніков.



За його словами, також Силам оборони України потрібні бронеавтомобілі.

"Окрім цього, ми домовилися про початок нової програми підготовки наших офіцерів Повітряних сил для підготовки та освоєння нової системи ППО, про яку повідомимо пізніше. Роль Французької Республіки є однією з ключових у спільній боротьбі з російською агресією для захисту загальнолюдських європейських цінностей", - наголосив Резніков.



Лекорню та Резніков також торкнулися питань обліку та прозорості військової допомоги. Представникам іноземної делегації було презентовано брифінг щодо впровадження логістичної системи LOGFAS, яка дозволяє здійснювати моніторинг постачання та рух західного озброєння та міжнародної технічної допомоги в Україну.

Також увага була зосереджена на питаннях реабілітації та лікування українських військовослужбовців у медзакладах Франції та початку довгострокових проєктів із французькими оборонними компаніями.