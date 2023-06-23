Франція передала Україні обладнання для створення 3D-моделей військових злочинів

12:45 23 червня Київ, Україна

Франція передала Україні обладнання для створення 3D-моделей місць військових злочинів з метою підготовки матеріалів для справ, включаючи руйнацію цивільної інфраструктури.



Цю інформацію повідомило посольство Франції в Україні.



Офіс Генерального прокурора України отримав обладнання для створення 3D-моделей місць злочинів. Таким чином завершилася французька місія "Боротьба з безкарністю", в рамках якої французькі слідчі-криміналісти приїжджали в Україну під егідою Міжнародного кримінального суду.



Генеральний прокурор Андрій Костін висловив вдячність України за надану французьку допомогу. Він наголосив, що передане обладнання буде важливим інструментом для прокурорів та експертів у процесі документування наслідків ударів по цивільній інфраструктурі.



В Україні понад 110 тисяч об'єктів було зруйновано або пошкоджено внаслідок дій російських військових.



Також було згадано, що раніше Франція передала Україні дві мобільні лабораторії для аналізу ДНК, допомагала українським слідчим на місці події та зробила свій внесок у роботу Міжнародного кримінального суду.



Вже три команди французьких слідчих-криміналістів приїжджали в Україну та надавали допомогу у розслідуванні злочинів, скоєних у Бучі, Ірпені, Ізюмі. Нещодавно французькі експерти також обмінювалися досвідом з українськими колегами у Дніпрі та Кривому Розі.