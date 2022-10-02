Франція відправить в Україну до десятка САУ Caesar, урізавши замовлення Данії

13:08 02 жовтня Київ, Україна

Франція має намір відправити в Україну від шести до 12 з 15 самохідних артилерійських установок Caesar, запрошених Києвом, урізавши замовлення Данії.. Про це у суботу, 1 жовтня, повідомило видання Le Mond.

Зазначається, що відповідні переговори між президентом Франції Еммануелем Макроном, українським лідером Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен тривали в останні тижні.

Медіа акцентує, що операція є безпрецедентною для Парижа, оскільки Копенгаген ще 2015 року замовив 15 САУ Caesar, збільшивши замовлення на чотири одиниці 2019-го.

Зрештою, пише газета, данці погодилися відмовитися від частини озброєння, тим більше, що воно не в усьому відповідає замовленим ними специфікаціям.

Нагадаємо, Україна вже отримала від Франції 18 САУ Caesar. Проте, за останніми даними Офісу президента, українській армії для продовження успішного ведення бойових дій потрібні 200 гаубиць.