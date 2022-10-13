Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти росії - Макрон
11:18 13 жовтня Київ, Україна
Глава Франції Еммануель Макрон
заявив, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти росії у випадку, якщо путін наважиться завдати ядерного удару по Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу France 2.
"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і їх визначено дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання", - наголосив він.
На уточнення журналіста, що це не призведе до ядерної відповіді Франції, Макрон ствердно відповів: "Це очевидно".
"Я завжди говорив французам правду. Росія має ядерну зброю. Так само як і Франція. Наша доктрина з цього питання є чіткою. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато хто говорить про це", - заявив Макрон.
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