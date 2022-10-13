Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти росії - Макрон

11:18 13 жовтня Київ, Україна

Глава Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти росії у випадку, якщо путін наважиться завдати ядерного удару по Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу France 2.

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і їх визначено дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання", - наголосив він.

На уточнення журналіста, що це не призведе до ядерної відповіді Франції, Макрон ствердно відповів: "Це очевидно".