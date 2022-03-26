Франція може приєднатися до участі в Кримській платформі

Відбулася телефонна розмова глави МЗС Дмитра Кулеби з міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, в ході якої сторони обговорили низку важливих питань.
Також Франція отримала запрошення взяти участь у Кримській платформі, відповідна інформація з'явилася на сайті МЗС України.
Що обговорили сторони?
Що обговорили сторони?
- зусилля щодо врегулювання російсько-української війни на Донбасі;
- питання Криму;
- співробітництво країн у різних галузях;
- реформи в Україні.
Також мова зайшла про ситуацію з рішеннями Конституційного Суду з антикорупційного законодавства.
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