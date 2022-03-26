Франція може приєднатися до участі в Кримській платформі

06:40 03 листопада Київ, Україна

Відбулася телефонна розмова глави МЗС Дмитра Кулеби з міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, в ході якої сторони обговорили низку важливих питань.
 
Також Франція отримала запрошення взяти участь у Кримській платформі, відповідна інформація з'явилася на сайті МЗС України.

Що обговорили сторони?
  • зусилля щодо врегулювання російсько-української війни на Донбасі;
  • питання Криму;
  • співробітництво країн у різних галузях;
  • реформи в Україні.
Також мова зайшла про ситуацію з рішеннями Конституційного Суду з антикорупційного законодавства.
"Франція підтримує рішучість, з якою президент Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації", - йдеться в заяві.