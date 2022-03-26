Франція може приєднатися до участі в Кримській платформі

06:40 03 листопада Київ, Україна

Відбулася телефонна розмова глави МЗС Дмитра Кулеби з міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, в ході якої сторони обговорили низку важливих питань.

Також Франція отримала запрошення взяти участь у Кримській платформі, відповідна інформація з'явилася на сайті МЗС України.



Що обговорили сторони?

зусилля щодо врегулювання російсько-української війни на Донбасі;

питання Криму;

співробітництво країн у різних галузях;

реформи в Україні.

Також мова зайшла про ситуацію з рішеннями Конституційного Суду з антикорупційного законодавства.