Франція змінює свої погляди на можливе членство України в НАТО - Le Monde

14:07 20 червня Київ, Україна

Французьке керівництво змінює свої погляди на можливе членство України у Північноатлантичному альянсі, наближаючи їх до позиції Польщі та країн Балтії.



Про це повідомляє французьке видання Le Monde із посиланням на власні джерела.

"Відстоювати перспективу вступу України до Північноатлантичного альянсу, щоб вплинути на конфлікт і спробувати посадити москву і Київ за стіл переговорів — саме такому підходу зараз віддає перевагу Франція у делікатних дискусіях між союзниками України напередодні щорічного саміту НАТО , запланованого у Вільнюсі, столиці Литви", - йдеться у повідомленні.

Автори публікації наголошують, що Париж, Берлін та Вашингтон досі виключали можливість приєднання України до НАТО, однак підтримували її країни Центральної Європи, такі як Польща та країни Балтії.

"Ця французька ініціатива має посилити тиск на росію в той час, як український контрнаступ постає перед труднощами", - пише видання.

За даними журналістів, Рада оборони Франції, яка зібралася 12 червня в Єлисейському палаці, розглянула можливість ймовірного членства України в НАТО. Французьке керівництво схильне вважати, що цей крок міг би стати окремою гарантією безпеки і у разі завершення війни запобігти будь-якій новій агресії росії.

"Це відкриття є справжнім перетворенням для Франції. Діючи таким чином, Париж наближається до позицій, що відстоюють країни Центральної Європи, більшість з яких, насамперед Польща та країни Балтії, невтомно виступають за вступ України до НАТО", - наголошується в публікації.