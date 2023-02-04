Франція та Італія відправлять навесні до України протиракетну систему Mamba

12:51 04 лютого Київ, Україна

Франція та Італія ухвалили рішення про відправку в Україну ЗРК SAMP/T з прізвиськом Mamba. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці у Twitter.

"Разом із Гвідо Крозетто вирішили поставити в Україну ЗРК SAMP/T-MAMBA навесні 2023 року. Ця система дозволить захистити громадянське населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про необхідність чого наголошував Олексій Рєзніков", - написав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував союзникам за підтримку.

"Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T для ЗСУ. Це допоможе нам урятувати тисячі життів від атак російських терористів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет та російської авіації, що охоплюють значну частину української території.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей та перехоплювати 10 одночасно.

Раніше повідомлялося, що Україна та Італія домовилися про енергетичне партнерство.