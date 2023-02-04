Франція та Італія відправлять навесні до України протиракетну систему Mamba

Франція та Італія ухвалили рішення про відправку в Україну ЗРК SAMP/T з прізвиськом Mamba. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці у Twitter.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував союзникам за підтримку.
Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет та російської авіації, що охоплюють значну частину української території.
Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей та перехоплювати 10 одночасно.
Раніше повідомлялося, що Україна та Італія домовилися про енергетичне партнерство.
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