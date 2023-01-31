Франція та Австралія передадуть Україні кілька тисяч снарядів калібру 155 міліметрів спільного виробництва

08:01 31 січня Київ, Україна

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та голова оборонного відомства Австралії домовилися надати Україні кілька тисяч снарядів калібру 155 міліметрів спільного виробництва.



Про це повідомляє французький телеканал BFMT.

"Це частина підтримки, яку Австралія та Франція надають Україні, щоб переконатися, що вона здатна утримати цей конфлікт і припинити його на власних умовах", - прокоментував Марлс.

Він додав, що це "багатомільйонний проєкт у рамках нової співпраці між австралійською та французькою оборонною промисловістю".



Лекорню, у свою чергу, заявив, що ідея полягає в тому, щоб надати "значну допомогу", і щоб ці зусилля тривали протягом тривалого часу.



За його словами, перші поставки слід очікувати протягом першого кварталу 2023 року. Подробиці контракту міністр розкривати відмовився.



Використання Україною 155-міліметрових снарядів

155 мм – найпоширеніший калібр артилерії, стандарт НАТО. Зазвичай використовується в польових гарматах, гаубицях та гарматах-гаубицях. Вважається, що такі снаряди досягають гарного компромісу між дальністю та руйнівною силою, а використання лише одного калібру спрощує логістику.



Станом на середину червня 2022 року Україна отримала від союзників шість різних видів артилерійських систем калібру 155 мм: M777, FH70, CAESAR, M109A3, AHS Krab та PzH 2000.



Сукупна кількість отриманих артилерійських установок вже перевищила 150 одиниць, а отриманих снарядів до них — на 10 % більше за запас "радянських" снарядів до 24 лютого 2022 року.



У серпні арсенал поповнив уже сьомий вид — словацькі колісні САУ Zuzuana 2. Станом на 24 серпня 2022 року лише Сполучені Штати передали Україні 806 тисяч снарядів цього калібру із запасів Армії США.