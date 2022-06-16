14:36 16 червня Київ, Україна

Франція хоче, щоб Україна повернула Крим.

Про це CNN повідомило французьке дипломатичне джерело.

"Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, захоплених російськими, включаючи Крим", - сказав французький чиновник.





За його словами, після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО, щоб "дізнатися, як ми будуємо міцний світ".

"На карту поставлено безпеку всіх нас", - зазначив він, додавши, що українська "військова перемога має визначатися Зеленським".



16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва.



Вони збираються обговорити з президентом України Володимиром Зеленським продовольчу безпеку, зброю та підтримку України. Крім того, українська сторона очікує на підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.



Також вони відвідали Ірпінь у Київській області, де побачили руйнування та почули про злочини російської армії в Україні.