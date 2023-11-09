Франція готова продовжувати допомогу Україні у зміцненні обороноздатності

18:59 09 листопада Київ, Україна

У Києві відбулася зустріч представників українського оборонного відомства з парламентською делегацією Франції, під час якої заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер зазначив, що надані країною раніше системи протиповітряної оборони зміцнили ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Ви вже зробили неймовірні речі для України, але нам потрібний спільний фінальний крок для посилення української ППО", - сказав Гайдер.

Заступник міністра оборони України Юрій Джигір додав, що Україна зацікавлена у допомозі Франції щодо тренування українських військових пілотів протягом наступного року.

"Ми цінуємо внесок Франції й у ширшу підготовку українських військових", - сказав Джигір.

Зі свого боку голова Комітету з європейських питань національних зборів Франції Пейр-Олександр Англад заявив, що його держава "рішуче і надовго стоїть пліч-о-пліч з Україною". За словами голови французької делегації, цей візит перед настанням зими знаковий та свідчить, що "втоми від України не буде".