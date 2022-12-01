Франція активізує роботу зі створення спеціального трибуналу для росії

15:23 01 грудня Київ, Україна

Нижня палата парламенту Франції (Національна асамблея) сьогодні, 1 грудня, оприлюднила резолюцію, яка засуджує вторгнення росії на територію України і закликає до подальшої реакції та посилення санкцій у відповідь на російську агресію.

"Володимир путін втягнув росію в жорстоку і невиправдану війну, атакуючи суверенну і демократичну державу. Російська федерація вдається до стратегії терору, і це має бути засуджено найрішучішим чином. Численні скоєні військові злочини повинні розглядатися міжнародними трибуналами".

Резолюцією у Франції закликають країни ЄС продовжити роботу над створенням спеціального трибуналу, щоб винні у скоєнні злочинів постали перед Міжнародним кримінальним судом.



Також резолюція вітає рішення французького уряду про відправку до Ізюму Харківської області французьких жандармів для збору доказів та розслідування військових злочинів та злочинів проти людства.



Крім того, французькі парламентарі закликають Євросоюз продовжити надання Україні гуманітарної та військової допомоги, посилити санкції проти російської федерації та боротися проти російської пропаганди.



У той самий час на сайті французького МЗС вчора, 30 листопада, з'явилося повідомлення про початок роботи над спеціальним трибуналом для росії у співпраці з Україною та ЄС.

"Франція підтвердила бажання поглибити спільну роботу з Україною у боротьбі з безкарністю. Ми мобілізувалися як на підтримку української судової системи, так і Міжнародного кримінального суду, які компетентні проводити неупереджені та незалежні розслідування для притягнення винних у цих злочинах до відповідальності", — йдеться у заяві.