Фракція "Слуга народу" вирушила на Донбас

У поїздку на Донбас вирушили близько сотні народних депутатів від партії "Слуга народу", нардепи відвідають військових і поспілкуються з місцевими жителями.
Організаційне
Потягом мало їхати 118 депутатів. Окремих вагонів "слуги народу" не викуповували, кожен брав квиток самостійно. Депутати їдуть першим і другим класами.
Безпека
Робоча поїздка триватиме два дні. Нардепи знаходитимуться близько до лінії розмежування. Конкретні населені пункти називати не можна, але відомо, що вони будуть жити і харчуватися разом з військовими. Ніяких особливих умов для депутатів не буде створено. "Якщо в спальному мішку, то в спальному мішку, якщо в наметі, то в наметі", - зазначила Підласа.
Умови від військових
Очікування від поїздки
Підласа розповіла, чим мають намір займатися "слуги народу" під час поїздки і чого від неї очікують:
- спілкування з місцевими жителями, які живуть неподалік лінії розмежування;
- спілкування з військовими, які знаходяться на передовій;
- показати своїм прикладом, що режим тиші триває, і що на Донбасі насправді можуть перебувати звичайні українські громадяни.
Які питання обговорять:
- ставлення військових до розведення сил;
- яка межа амністії, хто може підпадати під амністію, а хто не може;
- які проблеми у них - починаючи від побутових, закінчуючи соціально-політичними.
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