Фракція "Слуга народу" вирушила на Донбас

12:51 21 жовтня Київ, Україна

У поїздку на Донбас вирушили близько сотні народних депутатів від партії "Слуга народу", нардепи відвідають військових і поспілкуються з місцевими жителями.



Організаційне

Потягом мало їхати 118 депутатів. Окремих вагонів "слуги народу" не викуповували, кожен брав квиток самостійно. Депутати їдуть першим і другим класами.





Безпека

Робоча поїздка триватиме два дні. Нардепи знаходитимуться близько до лінії розмежування. Конкретні населені пункти називати не можна, але відомо, що вони будуть жити і харчуватися разом з військовими. Ніяких особливих умов для депутатів не буде створено. "Якщо в спальному мішку, то в спальному мішку, якщо в наметі, то в наметі", - зазначила Підласа.

Умови від військових

"У нас є жорсткі вимоги від військових. Всі повинні виконувати вказівки, ніхто з депутатів не може займатися самодіяльністю, тому що військові забезпечують нашу безпеку", - говорить депутат.

Очікування від поїздки

Підласа розповіла, чим мають намір займатися "слуги народу" під час поїздки і чого від неї очікують:

спілкування з місцевими жителями, які живуть неподалік лінії розмежування;

спілкування з військовими, які знаходяться на передовій;

показати своїм прикладом, що режим тиші триває, і що на Донбасі насправді можуть перебувати звичайні українські громадяни.

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