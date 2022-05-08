Фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав голову Харківської облради Товмасяна

09:17 05 серпня Київ, Україна

Підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради Артура Товмасяна виключили з фракції "Слуга народу". Рішення було прийнято одноголосно.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу" Роман Семенуха.

"Через півтори години після того, як стало відомо, що Товмасяну оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було прийнято одноголосно".

Самого Товмасяна на засіданні фракції не було. Семенуха каже, що підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди подав письмову заяву про призупинення членства у фракції. У той самий час, заяву не розглядали, оскільки вже було прийнято рішення про виключення його зі "Слуги народу".



Семенуха також розповів, що депутати хочуть ініціювати позачергову сесію, щоб поставити питання про нового керівника облради. На цю посаду будуть пропонувати Олександра Попова, депутата від "Слуги народу".



Що передувало:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1,05 млн грн хабаря.