Фотографії судового процесу "Азовсталі" викликають огиду та обурення - Подоляк

Фотографії судового процесу, організованого росією у Ростові-на-Дону проти українських захисників "Азовсталі", викликають щось більше, ніж просто огиду.
Така заява була зроблена радником голови Офісу Президента України Михайлом Подоляком 15 червня у Twitter.
Подоляк зазначив, що на фотографіях можна побачити худі постаті хлопців, які нагадують скелети після пережитих ними концтаборів та тортур, а також усміхнених прокурорів та присяжних.
Радник голови ОП підкреслив, що такі знущання з бійців є "офіційним військовим злочином", і вимагають належної оцінки з боку Міжнародного кримінального суду.
У своєму повідомленні Подоляк також поставив питання, чи не помічають представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, що відбувається у залі суду.
Подоляк зазначив, що на фотографіях можна побачити худі постаті хлопців, які нагадують скелети після пережитих ними концтаборів та тортур, а також усміхнених прокурорів та присяжних.
Радник голови ОП підкреслив, що такі знущання з бійців є "офіційним військовим злочином", і вимагають належної оцінки з боку Міжнародного кримінального суду.
У своєму повідомленні Подоляк також поставив питання, чи не помічають представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, що відбувається у залі суду.
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