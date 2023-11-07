Фонд Сороса планує реалізувати нові проєкти в Україні

"У планах уряду нарощувати програми підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема ветеранського. Перспективними є також такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика. Окремо зосередили увагу на встановленні справедливості. Повинні притягнути росію до відповідальності і змусити її заплатити. Зокрема через конфіскацію заморожених активів на Заході", - сказав він.