Фонд Сороса планує реалізувати нові проєкти в Україні

16:12 07 листопада Київ, Україна

Благодійний фонд Сороса Open Society Foundations планує реалізувати в Україні нові проєкти, пов'язані, зокрема, з відновленням економіки, підтримкою бізнесу, соціальною сферою.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із головою благодійного фонду Open Society Foundations Олександром Соросом та його командою.

За словами глави уряду, наразі Фонд планує розпочати нові проєкти, тож обговорили наші пріоритетні потреби: відновлення економіки, соціальна сфера.
"У планах уряду нарощувати програми підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема ветеранського. Перспективними є також такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика. Окремо зосередили увагу на встановленні справедливості. Повинні притягнути росію до відповідальності і змусити її заплатити. Зокрема через конфіскацію заморожених активів на Заході", - сказав він.