Фон дер Ляйєн: нормальних відносин ЄС із путіним уже не буде

09:42 25 червня Київ, Україна

Як заявила вчора, 24 червня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Євросоюз уже не зможе повернутися до нормальних відносин із президентом російської федерації володимиром путіним.

При цьому вона зазначила, що на совісті путіна лежить ця жахлива та злочинна війна. Крім того, вона назвала главу кремля злочинцем, який "має заплатити за все".

"Він злочинець і як злочинець повинен платити ціну, яку змусив заплатити нас. Платити за шкоду, яку він завдав. Відтак ми запровадили шість пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку. Глибше і глибше – що довше вони тягнуться. Для нас неможливо повернутися до нормальних відносин із путіним", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Вона додала, що путін не зможе більше виграти цю війну, а Україна переможе.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив рішення про виділення 9 млрд євро допомоги Україні.

Напередодні Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали усі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країни G7 та союзників по НАТО не схиляти Україну погоджуватися на невигідні умови миру у світлі затягування росією війни.