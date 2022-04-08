Фон дер Ляєн та Боррель планують візит до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із високим представником ЄС Жозепом Боррелем 8 квітня відвідають Київ.
Про це повідомив представник президента Єврокомісії Ерік Мамер.
Про це повідомив представник президента Єврокомісії Ерік Мамер.
"Президентка фон дер Ляєн та високий представник Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч із президентом Зеленським напередодні заходу StandUpForUkraine, яке відбудеться у Варшаві у суботу", - зазначив він.
9 квітня вони візьмуть участь у заході на підтримку України у Варшаві.
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