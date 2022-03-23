Фірташ і Фукс потрапили в немилість президента - проти них введені санкції

18:34 24 червня Київ, Україна





Про це повідомили в ОП.



Всього за поданням СБУ санкції введені проти 538 фізичних та 540 юридичних осіб.



Відповідний указ №266/2021 від 24 червня опубліковано на сайті президента і набуває чинності з дня його оприлюднення.



У пакеті санкцій проти



Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей і обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції будуть відповідати принципам їхнього застосування, встановленим законом України "Про санкції".



Також рішенням РНБО Фукс і Фірташ позбавляються державних нагород України.



Санкції вводяться терміном на три роки.



Також Зеленський ввів безстрокові санкції проти гендиректора держкорпорації Ростех, голови ради директорів корпорації ВСМПО-АВІСМА Сергія Чемезова.



Крім того, президент продовжив персональні і економічні санкції проти 312 фізичних та 103 юридичних осіб, список яких був наданий Кабінетом Міністрів.



Серед інших в ньому - генеральний директор російського Першого каналу Костянтин Ернст, головна редакторка телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, а також низка інших російських журналістів і політичних діячів, які відкрито підтримують окупацію Кримського півострова і ОРДЛО. Президент Володимир Зеленський затвердив пакет санкцій РНБО щодо українських і російських підприємців, а також представників медіа.Про це повідомили в ОП.Всього за поданням СБУ санкції введені проти 538 фізичних та 540 юридичних осіб.Відповідний указ №266/2021 від 24 червня опубліковано на сайті президента і набуває чинності з дня його оприлюднення.У пакеті санкцій проти Фукса і Фірташа - блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей і обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції будуть відповідати принципам їхнього застосування, встановленим законом України "Про санкції".Також рішенням РНБО Фукс і Фірташ позбавляються державних нагород України.Санкції вводяться терміном на три роки.Також Зеленський ввів безстрокові санкції проти гендиректора держкорпорації Ростех, голови ради директорів корпорації ВСМПО-АВІСМА Сергія Чемезова.Крім того, президент продовжив персональні і економічні санкції проти 312 фізичних та 103 юридичних осіб, список яких був наданий Кабінетом Міністрів.Серед інших в ньому - генеральний директор російського Першого каналу Костянтин Ернст, головна редакторка телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, а також низка інших російських журналістів і політичних діячів, які відкрито підтримують окупацію Кримського півострова і ОРДЛО.





Санкції РНБО були продовжені також щодо низки військово-промислових держпідприємств РФ, підприємств, що знаходяться на території тимчасового окупованого Росією Криму, а також низки інших організацій, зокрема, Благодійного фонду Святителя Василя Великого, некомерційної організації Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном і ін.