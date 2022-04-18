Фінський дипломат стане новим спецпредставником глави ОБСЄ в Україні

18:25 19 липня Київ, Україна

Голова ОБСЄ Анн Лінде призначила на посаду спецпредставника ОБСЄ в Україні фінського дипломата Мікко Кіннунена.

Він приступить до виконання своїх обов'язків 1 серпня, повідомляє пресслужба МЗС Фінляндії в понеділок, 19 липня.



Кіннунен змінить на посту спецпредставника чинного голову ОБСЄ в Україні та ТКГ дипломата зі Швейцарії Хайді Грау, офіційне повідомлення про швидку відставку якої з'явилося 8 липня.



Зараз Мікко Кіннунен працює на посаді політичного директора (генерального директора з політичних питань) МЗС Фінляндії.



Він почав працювати в фінському зовнішньополітичному відомстві в 1996 році і, серед іншого, обіймав посади директора відділу політики безпеки і першого посла Фінляндії з протидії гібридним загрозам.



У 2009-2013 роках Кіннунен служив послом Фінляндії в Казахстані і Киргизстані. Він працював в посольствах в Москві і Вашингтоні, а також в Постійному представництві Фінляндії при ООН в Нью-Йорку.