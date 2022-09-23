Фінляндія закриває кордони для росіян

20:21 23 вересня Київ, Україна

Після оголошення мобілізації в росії, кількість росіян, що кинулися до Фінляндії, збільшилася як мінімум вдвічі. У зв'язку з цим влада країни найближчими днями обмежить в'їзд усіх громадян росії.

Як пише Reuters з посиланням на прикордонні служби, у четвер, 22 вересня, з росії до країни в'їхали 7000 людей. З них 6000 виявилися громадянами росії. Це на 107% більше, ніж тижнем раніше.

Троє з росіян, що поїхали, попросили у Фінляндії притулку. Тижнем раніше подібних заяв не надходило ні від кого, відзвітувала влада країни.

«У порівнянні з минулою п'ятницею у нас більше трафіку. Ми очікуємо, що у вихідні трафік залишиться завантаженим», — припустив заступник начальника КПП Ваалімаа Еліас Лайне.

У росіян, які прибули на машині або автобусі, перевіряють документи і обшукують транспорт.

У канцелярії президента країни заявили, що найближчими днями обмежить в'їзд усіх російських туристів. Буде дозволено лише відвідування друзів та родичів.



Транзит по шенгенських візах інших країн також буде заборонено. Таким чином росіян позбавлять останньої можливості в'їхати до Європи «по землі».



Скасується також полегшений порядок отримання віз власникам фінської нерухомості з росії.



Візи з гуманітарних підстав, а також робочі та навчальні, як і раніше, видаватимуться.



Коли саме ці зміни набудуть чинності, не уточнюється.

Крім того, Фінляндія ще в серпні прийняла рішення скоротити кількість віз, які видаються громадянам росії.



Нагадаємо, з 19 вересня Естонія, Латвія, Литва і Польща закрили в'їзд для громадян росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими, виданими третіми державами, які в'їжджають з території білорусі.