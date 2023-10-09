Фінляндія виділяє €92 млн Україні та країнам, які постраждали від вторгнення росії

20:22 09 жовтня Київ, Україна

Фінляндія виділяє додаткові 92 млн євро на підтримку України та країн, які постраждали від російської агресії.





На початку цього року Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association, IDA) Групи Світового банку запустила нову програму фінансування. Це кризова програма. Вона покликана збільшити підтримку України і Молдови та інших країн, які постраждали від агресії росії. Фінляндія внесе до Кризового фонду IDA 92 мільйони євро. Про це пише Міністерство закордонних справ Фінляндії.На початку цього року Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association, IDA) Групи Світового банку запустила нову програму фінансування. Це кризова програма. Вона покликана збільшити підтримку України і Молдови та інших країн, які постраждали від агресії росії.

"Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до урядової програми. Ми також підтримуватимемо покращення продовольчої безпеки в країнах, які постраждали від російського вторгнення", - сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

На що розподілять 92 млн посібників

62 млн євро піде на відновлення України та Молдови: 12 млн – як грант, а 50 млн – як кредит. Крім того, Фінляндія надасть 30 мільйонів євро кредитів країнам, які постраждали від російської агресії. Ці кошти, окрім іншого, підуть на боротьбу із поширенням інфекційних захворювань.



В Україні кошти використовуються для охорони здоров'я, транспорту, енергетики, сільського господарства, будівництва житла та соцзабезпечення.

Це допоможе:

покращити доступ до послуг охорони здоров'я;

модернізувати медичне обслуговування;

підвищити доступність послуг за умов дефіциту енергії;

відремонтувати життєво важливі мережі доріг та залізниць, житлові будинки;

підтримувати сільськогосподарську діяльність;

приділити увагу правам жінок та людей з інвалідністю.

У Молдові Кризова фінансова програма IDA спрямована на допомогу біженцям з України та економічну та соціальну підтримку Кишинева.



Міжнародна асоціація розвитку (IDA) є досвідченим і надійним гравцем у країнах з економікою, що розвивається, і в кризових зонах. Це важливий партнер із реалізації цілей політики розвитку Фінляндії. Фінляндія є членом та акціонером IDA.