Фінляндія спростить вилучення нерухомості у росіян

09:03 11 жовтня Київ, Україна

Міністр юстиції Фінляндії Леєна Мері оголосила про намір уряду спростити процедуру вилучення нерухомості, що належить росіянам. Цю інформацію надало інформаційне агентство Yle.



Міністр наголосила, що необхідно вирішити довгострокову ситуацію, коли офіційні повідомлення російським власникам нерухомості не можуть бути доставлені. Одним із конкретних прикладів став випадок арени Гельсінкі, раніше відомої як "Хартвал". Її генеральними власниками є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через вторгнення в Україну. Росіяни керують частиною арени через Arena Events.



Погіршує цю ситуацію посилення обмежень на в'їзд для російських власників нерухомості до Фінляндії, яке відбулося в липні, а також заборона на в'їзд у країну на автомобілях, зареєстрованих у росії, починаючи з вересня.



Також повідомляється, що російські власники нерухомості все частіше не дотримуються своїх фінансових зобов'язань, що призводить до частіших випадків стягнення заборгованості. Обірвані банківські зв'язки між росією та Фінляндією, а також можливе закриття рахунків росіян у фінських банках доповнюють картину. Це негативно впливає на стан нерухомості, збільшуючи проблеми зі сплатою податків та заборгованостями перед житловими асоціаціями.



Внаслідок цього майном можна буде скористатися в процесі примусового стягнення для погашення боргів, а житлові компанії можуть взяти під свій контроль квартири у разі, якщо власник не виконує обов'язкових платежів.