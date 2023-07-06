15:39 06 липня Київ, Україна

Фінляндія надасть Україні сімнадцятий пакет військової допомоги. Зокрема, він міститиме зенітне озброєння та боєприпаси. Цю пропозицію уряду схвалив президент країни Саулі Нііністьо.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії 6 липня.



Заміна оборонних засобів у цьому пакеті коштуватиме Фінляндії приблизно 105 мільйонів євро. Загальна вартість усіх наданих пакетів оборонного обладнання становить близько 1,2 млрд євро.

"Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Результат війни визначатиме порядок безпеки Європи та Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невіддільною частиною безпеки Фінляндії", - сказав міністр оборони Антті Хяккянен.

З оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про вміст пакету допомоги та спосіб доставки не надаватиметься.

"При ухваленні рішення про надання додаткової допомоги враховано як потреби України, так і ресурси Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

25 травня Фінляндія надала Україні шістнадцятий пакет оборонної допомоги на 109 млн євро.