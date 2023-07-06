Фінляндія надасть Україні сімнадцятий пакет військової допомоги. Зокрема, він міститиме зенітне озброєння та боєприпаси. Цю пропозицію уряду схвалив президент країни Саулі Нііністьо.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії 6 липня.
Заміна оборонних засобів у цьому пакеті коштуватиме Фінляндії приблизно 105 мільйонів євро. Загальна вартість усіх наданих пакетів оборонного обладнання становить близько 1,2 млрд євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії 6 липня.
Заміна оборонних засобів у цьому пакеті коштуватиме Фінляндії приблизно 105 мільйонів євро. Загальна вартість усіх наданих пакетів оборонного обладнання становить близько 1,2 млрд євро.
З оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про вміст пакету допомоги та спосіб доставки не надаватиметься.
25 травня Фінляндія надала Україні шістнадцятий пакет оборонної допомоги на 109 млн євро.
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