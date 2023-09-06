Фінляндія надасть 18-у партію військової допомоги Україні

16:12 25 серпня Київ, Україна

Фінляндія анонсувала свою готовність надати Україні 18-у партію військової допомоги.



За інформацією, що надійшла від уряду країни 25 серпня, вартість військового обладнання, що поставляється, оцінюється приблизно в 94 мільйони євро.



Загальна економічна цінність всього комплексу військової підтримки, яку надає Фінляндія, підраховується в районі 1,3 мільярда євро.



Повний перелік ресурсів, що надаються, та встановлений розклад поставок не розголошуються з міркувань забезпечення надійності транспортування.