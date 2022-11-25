Фінляндія допоможе Україні отримати обладнання для енергетики – прем'єр країни

Фінляндія допоможе Україні з придбанням обладнання для енергетичного сектора, що постраждав від російських обстрілів.
Про це у своєму Twitter заявила прем'єр країни Санна Марін.
Про це у своєму Twitter заявила прем'єр країни Санна Марін.
Санна Марін нагадала, що Фінляндія також надає Україні оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу.
Раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі пообіцяв надати Україні 3 мільйони фунтів (близько 3,6 мільйона доларів США), щоб забезпечити практичну допомогу, якої потребує країна протягом зими.
Раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі пообіцяв надати Україні 3 мільйони фунтів (близько 3,6 мільйона доларів США), щоб забезпечити практичну допомогу, якої потребує країна протягом зими.
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