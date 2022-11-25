Фінляндія допоможе Україні отримати обладнання для енергетики – прем'єр країни

10:51 25 листопада Київ, Україна

Фінляндія допоможе Україні з придбанням обладнання для енергетичного сектора, що постраждав від російських обстрілів.



Про це у своєму Twitter заявила прем'єр країни Санна Марін.

"Україні не вистачає електрики та води, оскільки росія жорстоко та незаконно завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Внесок приватного сектора в придбання енергетичного обладнання також буде вкрай необхідним і вкрай важливим", - написала вона у своєму Twitter.

Санна Марін нагадала, що Фінляндія також надає Україні оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу.



Раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі пообіцяв надати Україні 3 мільйони фунтів (близько 3,6 мільйона доларів США), щоб забезпечити практичну допомогу, якої потребує країна протягом зими.