Фінляндія, Польща та Естонія відреагували на слова Макрона про "гарантії безпеки" для росії

Президент Франції Еммануель Макрон 3 грудня висловив думку, що Європі потрібно підготуватися, як дати "гарантії" росії на день, "коли вона повернеться до столу переговорів".
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто не підтримав заяву президента Франції Еммануеля Макрона, оскільки саме росія діє проти міжнародного порядку.
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Yle.
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Yle.
За його словами, зараз росія діє проти міжнародного порядку і виступає в ролі загарбника територій інших країн. Як приклад, він навів конфлікт у Грузії, окупацію Криму та частини території областей на сході України.
Глава МЗС Польщі Марцін Пшидач, реагуючи на висловлювання президента Франції, заявив, що росія є агресором, що становить загрозу сусіднім країнам. Отже, якщо хтось потребує гарантій безпеки, то це Україна та країни Центрально-Східної Європи.
Як зазначив Пшидач, росія є агресором та тим, хто знищує міжнародний порядок. Однак зараз вона "старими радянськими методами" намагається подавати все навпаки.
Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що говорити про мир із росією зараз небезпечно. Спочатку росія має вивести війська з українських територій, а потім має бути забезпечена безпека України, зазначила вона.
Каллас відмовилася прямо коментувати слова Макрона, проте сказала, що "позиція Естонії щодо забезпечення європейської безпеки була давньою і чіткою: сьогодні у центрі уваги вільного світу має бути те, як допомогти Україні перемогти та забезпечити безпеку у довгостроковій перспективі".
Каллас відмовилася прямо коментувати слова Макрона, проте сказала, що "позиція Естонії щодо забезпечення європейської безпеки була давньою і чіткою: сьогодні у центрі уваги вільного світу має бути те, як допомогти Україні перемогти та забезпечити безпеку у довгостроковій перспективі".
За словами Каллас, ініціатива на полі бою зараз перебуває в руках України, яка успішно звільняє свої території. Росії потрібна перерва, щоб виграти час, зібратися з силами і підготуватися до чергового наступу.
За її словами, росія вимагала "гарантій безпеки" протягом багатьох років.
Вона наголосила, що сьогодні суть не лише у безпеці України, а й усієї європейської архітектури безпеки, у центрі якої територіальна цілісність, суверенітет держав та неприпустимість агресії. Питання в тому, чи дійсні ці принципи, чи ні.
Каллас особливо наголосила, що НАТО є нікому не загрозливою оборонною організацією: "НАТО - це альянс, створений для захисту своїх членів... мільйонів людей від російських військових злочинів та завоювань".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі