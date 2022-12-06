Фінляндія, Польща та Естонія відреагували на слова Макрона про "гарантії безпеки" для росії

07:38 06 грудня Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон 3 грудня висловив думку, що Європі потрібно підготуватися, як дати "гарантії" росії на день, "коли вона повернеться до столу переговорів".

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто не підтримав заяву президента Франції Еммануеля Макрона, оскільки саме росія діє проти міжнародного порядку.



Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Yle.

"У ситуації, що склалася, нам потрібні гарантії саме проти росії. Це стосується як України, так і інших країн", – заявив Гаавісто.

За його словами, зараз росія діє проти міжнародного порядку і виступає в ролі загарбника територій інших країн. Як приклад, він навів конфлікт у Грузії, окупацію Криму та частини території областей на сході України.

Глава МЗС Польщі Марцін Пшидач, реагуючи на висловлювання президента Франції, заявив, що росія є агресором, що становить загрозу сусіднім країнам. Отже, якщо хтось потребує гарантій безпеки, то це Україна та країни Центрально-Східної Європи.

Як зазначив Пшидач, росія є агресором та тим, хто знищує міжнародний порядок. Однак зараз вона "старими радянськими методами" намагається подавати все навпаки.

"Саме росія нападає на інші країни, саме вона є ревізіоністською державою, і саме вона сьогодні загрожує безпеці. Якщо комусь потрібні гарантії безпеки проти агресивної російської політики, то вони потрібні Україні та країнам Центральної та Східної Європи", - наголосив Пшидач.

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що говорити про мир із росією зараз небезпечно. Спочатку росія має вивести війська з українських територій, а потім має бути забезпечена безпека України, зазначила вона.



Каллас відмовилася прямо коментувати слова Макрона, проте сказала, що "позиція Естонії щодо забезпечення європейської безпеки була давньою і чіткою: сьогодні у центрі уваги вільного світу має бути те, як допомогти Україні перемогти та забезпечити безпеку у довгостроковій перспективі".

"Військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності і потрібно відшкодувати збитки. Тільки це шлях до міцного миру та запобігання майбутнім агресіям», — додала прем'єр.

За словами Каллас, ініціатива на полі бою зараз перебуває в руках України, яка успішно звільняє свої території. Росії потрібна перерва, щоб виграти час, зібратися з силами і підготуватися до чергового наступу.

"Тому припинення вогню сьогодні було б у військових інтересах росії, а говорити про мир або припинення вогню небезпечно. Йде агресивна війна, де росія вторглася до свого сусіда, і в цьому світлі наша увага має бути зосереджена на забезпеченні безпеки України", - наголосила Каллас.

За її словами, росія вимагала "гарантій безпеки" протягом багатьох років.

"Це завіса, за допомогою якої можна виправдати загарбницькі війни та інші військові злочини. Це також тема, яка використовується для проштовхування політики сфер впливу, щоб позбавити країни права приймати самостійні рішення у виборі зовнішньої та оборонної політики", - продовжила прем'єр-міністр.

Вона наголосила, що сьогодні суть не лише у безпеці України, а й усієї європейської архітектури безпеки, у центрі якої територіальна цілісність, суверенітет держав та неприпустимість агресії. Питання в тому, чи дійсні ці принципи, чи ні.



Каллас особливо наголосила, що НАТО є нікому не загрозливою оборонною організацією: "НАТО - це альянс, створений для захисту своїх членів... мільйонів людей від російських військових злочинів та завоювань".