Фінляндія передала Україні 9 спецавтомобілів для боротьби з надзвичайними ситуаціями

"У рятувальників немає зброї, але сьогодні ми на своєму фронті наближаємо нашу спільну Перемогу: рятуємо людей, ліквідуємо наслідки ворожої агресії. Вже неодноразово українські рятувальники отримували технічну допомогу від дружньої Фінляндії. Це техніка та обладнання, які необхідні для роботи в умовах війни", - зазначив в.о. голови ДСНС Володимир Демчук.