Фінляндія передала Україні 9 спецавтомобілів для боротьби з надзвичайними ситуаціями
17:43 23 жовтня Київ, Україна
Уряд Фінляндії 23 жовтня передав Україні 9 спецавтомобілів, повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Отже, українська сторона отримала:
- 4 карети швидкої допомоги;
- 3 пожежні автомобілі;
- 1 автоцистерну;
- 1 автопідйомник.
Частина техніки буде передана Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"У рятувальників немає зброї, але сьогодні ми на своєму фронті наближаємо нашу спільну Перемогу: рятуємо людей, ліквідуємо наслідки ворожої агресії. Вже неодноразово українські рятувальники отримували технічну допомогу від дружньої Фінляндії. Це техніка та обладнання, які необхідні для роботи в умовах війни", - зазначив в.о. голови ДСНС Володимир Демчук.
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