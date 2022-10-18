Фінляндія не відкидає конфіскацію нерухомості у росіян

Влада Фінляндії не виключає можливість вилучення майна громадян росії, якщо воно знаходиться на фінській території, важливій для національної безпеки, заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Міністр оборони пообіцяв найближчим часом внести до парламенту країни закон, який посилить угоди з нерухомістю для громадян, які не входять до ЄС. Однак він не вважає, що всі угоди росіян з нерухомістю у Фінляндії становлять загрозу безпеці.
У перший тиждень після початку мобілізації в росії до Фінляндії втекли близько 43 тис. людей. На тлі масового припливу влада Фінляндії прийняла рішення обмежити в'їзд для росіян. Кордон країни з 30 вересня закрито для громадян росії з туристичними візами. Потрапити до країни можна лише з особливих причин.
Окрім цього, за словами глави прикордонної служби Фінляндії Пасі Костамоваара, цього року країна почне будувати паркан на кордоні з росією на випадок, якщо москва обмежить виїзд із країни та розпочнуться заворушення. Усього буде огороджено 10–20% східного кордону, загальна довжина якого становить близько 1300 км. Паркан збудують на 50 років.
Міністр оборони Кайкконен зазначив, що Фінляндія добре підготовлена на випадок оборони. Після вторгнення росії в Україну рекордна кількість фінських резервістів подали заяви про повернення на держслужбу.
За його словами, чисельність армії Фінляндії під час війни становитиме 280 тис. людей.
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