Фінляндія не домовилася з Туреччиною: вступ в НАТО відкладається

18:58 21 червня Київ, Україна

Глава Фінляндії Саулі Ніїністе повідомив, що його країна не змогла домовитися з Туреччиною і вступ у НАТО , швидше за все, відкладається до вересня.

Таку заяву він зробив за підсумками тристоронньої зустрічі з Туреччиною та Швецією у штаб-квартирі НАТО.

«Мені не хотілося б називати конкретні дати. Можливо, це [вступити до альянсу] не вдасться зробити до вересня. Але ми задоволені вже тим, що переговори розпочалися», — сказав він, висловивши надію, що в результаті держави зможуть дійти згоди.

Радник фінського президента з питань безпеки та зовнішньої політики Петрі Хаккарайнен, який очолив делегацію країни в Брюсселі, уточнив, що за деякими темами сторони досягли «очевидного прогресу», але на вирішення деяких питань потрібно більше часу.



Представник президента Туреччини Ібрагім Калин додав, що прогрес у діалозі залежатиме від «напрямків та швидкості, з якими ці країни зроблять наступні кроки».



Після попередніх переговорів турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не готова погодитися на вступ двох країн до альянсу, поки при владі там перебувають прихильники «терористів».

"Вони все ще дозволяють терористам гуляти вулицями Стокгольма, а також охороняють їх за допомогою власної поліції", - уточнив політик.

У Швеції виступили проти подібних звинувачень, зазначивши, що насильству, тероризму та екстремізму немає місця у шведському демократичному суспільстві.



Швеція та Фінляндія захотіли приєднатися до НАТО після вторгнення російських військ в Україну. Для вступу їхні кандидатури мають схвалити всі 30 членів об'єднання, проти виступає лише Туреччина, яка звинуватила Стокгольм та Гельсінкі у приховуванні терористів — ними Анкара вважає членів Робочої партії Курдистану, яка нібито намагалася організувати держпереворот у 2016 році.