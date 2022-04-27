Фінляндія не платитиме за російський газ у рублях

19:20 27 квітня Київ, Україна

Міністр у справах ЄС Тітті Туппурайнен заявила, що Фінляндія не має наміру погоджуватися на висунуті росією умови оплати поставок газу в рублях.

"Ми ухвалили рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не піде на рублеві платежі, це можна розглядати як шантаж і як частину геополітичних зусиль росії", - заявила вона.

Платежі в рублях - це вимога президента росії путіна, він хоче, щоб споживачі газу відкривали власні рахунки в Газпромбанку, платежі на які проводилися б у євро або доларах, а потім конвертувалися в рублі. Таким чином росія могла б оминути санкції та поповнити свою скарбницю.