Фінляндія не платитиме за російський газ у рублях

Міністр у справах ЄС Тітті Туппурайнен заявила, що Фінляндія не має наміру погоджуватися на висунуті росією умови оплати поставок газу в рублях.
Платежі в рублях - це вимога президента росії путіна, він хоче, щоб споживачі газу відкривали власні рахунки в Газпромбанку, платежі на які проводилися б у євро або доларах, а потім конвертувалися в рублі. Таким чином росія могла б оминути санкції та поповнити свою скарбницю.
Нагадаємо, росія вже перекрила газові крани Польщі в помсту за незгоду на платежі в російських рублях, після чого Польща оголосила про вихід країни з будь-якої форми залежності від росії.
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