Фінляндія надіслала новий пакет військової допомоги Україні

16:28 25 травня Київ, Україна

Україна отримає 16-й пакет військової допомоги від Фінляндії на суму 109 млн євро. До нього входять, серед іншого, зенітне озброєння та боєприпаси.
 
Про це повідомили у міністерстві оборони країни.
"З міркувань безпеки додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб доставки або час прибуття не надаватиметься", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну разом із міжнародними партнерами. За словами міністра оборони Антті Кайкконена, загальна вартість усіх пакетів військової допомоги, наданих Фінляндією Україні, становить 1,1 мільярда євро.
"Додаткову допомогу було надано з урахуванням як потреб України, так і ресурсного забезпечення Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.