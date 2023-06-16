Фінляндія надіслала новий пакет військової допомоги Україні

Україна отримає 16-й пакет військової допомоги від Фінляндії на суму 109 млн євро. До нього входять, серед іншого, зенітне озброєння та боєприпаси.
Про це повідомили у міністерстві оборони країни.
У відомстві додали, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну разом із міжнародними партнерами. За словами міністра оборони Антті Кайкконена, загальна вартість усіх пакетів військової допомоги, наданих Фінляндією Україні, становить 1,1 мільярда євро.
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