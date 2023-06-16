Фінляндія надіслала новий пакет військової допомоги Україні

16:28 25 травня Київ, Україна

Україна отримає 16-й пакет військової допомоги від Фінляндії на суму 109 млн євро. До нього входять, серед іншого, зенітне озброєння та боєприпаси.

Про це повідомили у міністерстві оборони країни.

"З міркувань безпеки додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб доставки або час прибуття не надаватиметься", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну разом із міжнародними партнерами. За словами міністра оборони Антті Кайкконена, загальна вартість усіх пакетів військової допомоги, наданих Фінляндією Україні, становить 1,1 мільярда євро.