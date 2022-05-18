Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО у штаб-квартирі союзників

«Історичний день. Сьогодні Фінляндія та Швеція представляють листи, в яких висловлюють зацікавленість їхніх країн подати заявку на вступ до НАТО» – йдеться у Twitter місії Фінляндії при НАТО.

Тепер заявки країн має погодити кожен із 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

"Це прекрасний день у критичний момент для нашої безпеки... Кожна країна має право вибирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після ретельно демократичного процесу, і я вітаю ваше рішення приєднатися до НАТО. Ви – наші найближчі партери, і ваше членство збільшить нашу безпеку. Це історичний момент", - заявив Єнс Столтенберг.