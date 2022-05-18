Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО у штаб-квартирі союзників
09:56 18 травня Київ, Україна
18 травня посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф офіційно подали заявки своїх країн на вступ до Північноатлантичного альянсу. Вони зустрілися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом
у Брюсселі.
«Історичний день. Сьогодні Фінляндія та Швеція представляють листи, в яких висловлюють зацікавленість їхніх країн подати заявку на вступ до НАТО» – йдеться у Twitter місії Фінляндії при НАТО.
Тепер заявки країн має погодити кожен із 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.
"Це прекрасний день у критичний момент для нашої безпеки... Кожна країна має право вибирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після ретельно демократичного процесу, і я вітаю ваше рішення приєднатися до НАТО. Ви – наші найближчі партери, і ваше членство збільшить нашу безпеку. Це історичний момент", - заявив Єнс Столтенберг.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі