Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на підтримку Німеччини щодо вступу в НАТО - Шольц

08:50 04 травня Київ, Україна

Як реакцію на вторгнення росії в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО . Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримати країни у їхньому прагненні приєднатися до Альянсу.

На зустрічі з прем'єр-міністрами обох країн Шольц зазначив, що Берлін слідкує за дебатами про членство в організації.

«Ми все собі вирішили. Якщо ці дві країни вирішать, що хочуть вступити до НАТО, вони можуть розраховувати на нашу підтримку», — підкреслив Шольц. Він запевнив, що Швеція та Фінляндія можуть «у будь-якому разі завжди розраховувати на підтримку Німеччини, незалежно від свого статусу в НАТО»

Очікується, що Фінляндія подасть заявку на вступ до 17 травня. За словами Марін, агресія росії проти свого сусіда «повністю змінила наше середовище безпеки» та «шляху назад немає».

«Росія дуже ясно дала зрозуміти, що не віддана ні фундаментальним принципам європейської безпеки, ні міжнародному праву. Оскільки росія помилково заявила про своє право диктувати вибір іншим, політика „відчинених дверей“ НАТО стала ще важливішою для всіх нас», - заявила прем'єр-міністр Фінляндії.

Андерссон розповіла, що її уряд та партії шведського парламенту аналізують питання національної безпекової політики. Результати будуть представлені 13 травня.

"Аналіз включає майбутнє міжнародне оборонне партнерство Швеції, у тому числі обговорення НАТО, і всі варіанти знаходяться на столі переговорів", - розповіла прем'єр-міністр. Швеція, як і інші країни, адаптується до нових обставин, наголосила вона.

Росія висловлює дві протилежні точки зору про плани двох країн, заявила у квітні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. З одного боку, москва неодноразово попереджала про «наслідки» у разі приєднання, але, з іншого боку, вона заявляє, що їй все одно, буде в НАТО 30 або 32 члени, розповіла шведський міністр.