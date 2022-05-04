Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на підтримку Німеччини щодо вступу в НАТО - Шольц

Як реакцію на вторгнення росії в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримати країни у їхньому прагненні приєднатися до Альянсу.
На зустрічі з прем'єр-міністрами обох країн Шольц зазначив, що Берлін слідкує за дебатами про членство в організації.
Очікується, що Фінляндія подасть заявку на вступ до 17 травня. За словами Марін, агресія росії проти свого сусіда «повністю змінила наше середовище безпеки» та «шляху назад немає».
Андерссон розповіла, що її уряд та партії шведського парламенту аналізують питання національної безпекової політики. Результати будуть представлені 13 травня.
Росія висловлює дві протилежні точки зору про плани двох країн, заявила у квітні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. З одного боку, москва неодноразово попереджала про «наслідки» у разі приєднання, але, з іншого боку, вона заявляє, що їй все одно, буде в НАТО 30 або 32 члени, розповіла шведський міністр.
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