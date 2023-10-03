Фінляндія готує 19-й пакет військової допомоги для України на 94 млн євро

16:50 03 жовтня Київ, Україна

Уряд Фінляндії готує 19-й пакет військової допомоги для України на загальну суму 94 мільйони євро. Цю інформацію оголосила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у своєму Twitter-акаунті.



Валтонен наголосила, що загальна допомога, надана Гельсінкі Україні, вже досягла двох мільярдів євро. Вона також зазначила, що наступний пакет оборонної техніки перебуває у стадії підготовки та наголосила на важливості України як найбільшого партнера з розвитку.



Міністр наголосила, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського Союзу продовжуватиметься "стільки, скільки потрібно". Новий пакет військової допомоги від Фінляндії становитиме 94 мільйони євро. На завершення вона висловила впевненість у перемозі свободи та подякувала міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за гостинність у Києві.