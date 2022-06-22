Фінляндія готова воювати з росією у разі нападу

18:09 22 червня Київ, Україна

Головнокомандувач ЗС Фінляндії Тімо Ківінен заявив, що його країна десятиліттями готувалися до нападу росії та у разі вторгнення готова дати жорстку відсіч агресору.

Про це він сказав Reuters 22 червня.

Ківінен сказав, що хоча Фінляндія має значний арсенал, вирішальний фактор – не стільки військова техніка, скільки те, що фіни будуть мотивовані воювати.



За словами генерала, війна в Україні показала, що "найважливіша лінія оборони знаходиться між вухами".



Він зазначив, що після Другої світової війни Фінляндія підтримувала високий рівень бойової готовності, причому планомірно розвивала оборону саме для того виду бойових дій, що ведеться в Україні: із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації.



Ківінен підтримує вступ Фінляндії до НАТО, але зазначає, що хоча країна виграє від членства в Альянсі, в якому напад на одного члена є нападом на всіх його членів, "основну відповідальність за оборону країни, як і раніше, нестиме Фінляндія".



Reuters нагадує, що у 1940-х роках Фінляндія двічі воювала проти СРСР, втратила десятки тисяч людей та близько 10% своєї території.



Тепер у країні з населенням 5,5 млн осіб армія становить близько 280 тис. військових, а підготовку як резервісти пройшли 870 тис. осіб. Фінляндія не скасувала військовий обов'язок для чоловіків, як це зробили багато інших західних країн після закінчення холодної війни, а також витрачає 2% свого ВВП на оборону, що вище, ніж у багатьох країн НАТО, зазначає Reuters.