Фінансова підтримка України: новообраний речник Конгресу США висунув умови

09:00 26 жовтня Київ, Україна

Майк Джонсон, щойно обраний речник Палати представників Конгресу США, оголосив про свою готовність винести на голосування законопроєкт про підвищення фінансової допомоги для України, але за умови суворого дотримання певних вимог.



Цю інформацію передає NBC News.



На запитання журналістів Майк Джонсон зазначив, що вони працюють над встановленням цих конкретних умов та критеріїв.



Він підкреслив важливість прозорості та чітко визначених цілей, які має надати Білий дім.



Спікер також підкреслив, що очікує, що ці дискусії будуть результативними та призведуть до конструктивних рішень.