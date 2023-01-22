Лютнева зустріч у Рамштайні стане "авіаційною" - ВП

10:23 22 січня Київ, Україна

Наступна зустріч у форматі Рамштайн буде присвячена постачанню авіації для ЗСУ. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сібіга в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що наступне засідання має відбутися в середині лютого.

"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі переконаємося, цей Рамштайн створить нову реальність. Я також впевнений, що ми можемо його неофіційно назвати бронетанковим Рамштайном. І ми також дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний Рамштайн буде авіаційним", - наголосив Сібіга.

Також сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що питання передачі Україні F-16 розблоковане.

Нагадаємо, Рамштайн-8, який пройшов того тижня, не схвалив передачі танків Україні. У той же час у Німеччині дали зрозуміти, що готуються до того, щоб якнайшвидше поставити танки Leopard 2 у разі ухвалення рішення на користь постачання.