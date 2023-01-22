Лютнева зустріч у Рамштайні стане "авіаційною" - ВП

Наступна зустріч у форматі Рамштайн буде присвячена постачанню авіації для ЗСУ. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сібіга в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що наступне засідання має відбутися в середині лютого.
Також сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що питання передачі Україні F-16 розблоковане.
Нагадаємо, Рамштайн-8, який пройшов того тижня, не схвалив передачі танків Україні. У той же час у Німеччині дали зрозуміти, що готуються до того, щоб якнайшвидше поставити танки Leopard 2 у разі ухвалення рішення на користь постачання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі