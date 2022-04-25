Фейкові новини телеканалу НАШ: ЗСУ обстріляли Донбас

13:05 27 листопада Київ, Україна

Фейковий телеканал НАШ, який знаходиться під контролем і редакцією Віктора Медведчука, запустив в ефір чергову сенсацію. На каналі розповіли, як льотчики ЗСУ бомбили мирних жителів Донбасу.



На це звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

«Раніше фейки про розіпнутих хлопчиків і згвалтованих карателями бабусь показували російські ЗМІ. А тепер цим займаються вже українські телеканали. В ефір каналу Наш вивели дзвінок нібито мешканки ОРДЛО , яка розповіла, що особисто бачила, як український літак бомбив мирних жителів Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся», - розповів він у себе в Telegram-каналі.

При цьому журналіст зазначив, що ніхто з ведучих каналу навіть не спробував заперечити настільки очевидну брехню.

«Ніхто з ведучіх, зрозуміло, не пояснив, що такого бути не може. Ця дичина видається за чисту монету», - підкреслив Казанський.

Раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже штрафувала телеканал НАШ на 105 тисяч гривень за трансляцію інтерв'ю з експрем'єром Миколою Азаровим, який втік в РФ.