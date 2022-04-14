Фальшивий і некоректний текст: американський дипломат в ОБСЄ відреагував на статтю Путіна

Стаття глави Кремля Володимира Путіна з наративами про Україну є історичною вигадкою і ображає український народ.
Про це заявив в. о. тимчасово повіреного в справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ.
Американський дипломат зазначив, що розділяє засудження цього "фальшивого і некоректного тексту" з боку глави української місії при ОБСЄ.
Постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постради звернув увагу країн-учасниць на статтю Путіна "з фейковими наративами про Україну". Зокрема, він вказав на висловлювання президента РФ про те, що "справжній суверенітет України можливий тільки в партнерстві з Росією". За словами посла, ця путінська концепція суверенітету є "досить цікавою".
Також глава української місії при ОБСЄ заявив, що керівництво Кремля залишається розчарованим з приводу того, "що незалежна Україна не прагне до цього російського так званого партнерства після того, як Росія почала збройну атаку на Україну в 2014 році, в результаті чого була тимчасово окупована і зроблена спроба анексії частини території України".
Як повідомлялося, 12 липня Путін опублікував статтю "Про історичну єдність росіян і українців". Стаття починається з постійного твердження Путіна, що «росіяни й українці - один народ». При цьому автор заявляє, що як «велику загальну біду, як трагедію» сприймає «стіну, що виникла в останні роки між Росією і Україною». Провину за це він покладає на «власні помилки, допущені в різні періоди», а також на «цілеспрямовану роботу» деяких сил.
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