Фальшивий і некоректний текст: американський дипломат в ОБСЄ відреагував на статтю Путіна

20:16 16 липня Київ, Україна

Стаття глави Кремля Володимира Путіна з наративами про Україну є історичною вигадкою і ображає український народ.

Про це заявив в. о. тимчасово повіреного в справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Я теж прочитав статтю президента Путіна, на яку посилається шановний представник України. Вона - як історична вигадка, так і вкрай образлива для українського народу", - заявив він.

Американський дипломат зазначив, що розділяє засудження цього "фальшивого і некоректного тексту" з боку глави української місії при ОБСЄ.