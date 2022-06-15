Facebook та Twitter видаляють цитати активіста Романа Ратушного

14:52 15 червня Київ, Україна

Після загибелі київського активіста Романа Ратушного, користувачі соцмереж почали активно поширювати повідомлення з його думками про війну.

У ньому Роман написав: "Що більше росіян ми вб'ємо зараз, то менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".



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Алгоритми класифікували фразу як мову ворожнечі (hate speech). Про перший випадок блокування написав юрист та член Незалежної медійної ради Ігор Розкладай. Але Facebook та Twitter розпізнали в цитаті мову ненависті та почали блокувати повідомлення з нею, повідомляє MediaSapiens.Алгоритми класифікували фразу як мову ворожнечі (hate speech). Про перший випадок блокування написав юрист та член Незалежної медійної ради Ігор Розкладай.

"Зараз, за кількістю скарг небагато. Першою жертвою став сам Роман – Твіттер видалив цей пост. На Фейсбуці першою стала Таміла Ташева, їй прилетів жовтий трикутник у профіль. Постраждали Рагулі, ще кілька френдів.



Я сподіваюся, що ФБ відреагує на цей кейс належним чином, але на це потрібен час, ну і врахуйте півдобову різницю в часі з Каліфорнією", - зазначив Розкладай.



Він додав, що Twitter вже забанив це повідомлення.



За його словами, цитата формально є закликом до вбивства, а не defence speech (захист). Саме тому систему потрібно буде "перевчити". І тому має бути кілька прикладів, оскільки алгоритми розпізнають слова, а не емоції.



Ігор Раскладай пояснив, що так само відбувалося з постами в Instagram та Facebook, коли користувачі публікували фото з хештегом #Буча та Ірпінь.



На думку експерта, цей кейс ще раз показує, що правила соцмереж стосуються лише мирного часу.