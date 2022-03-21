Щодня в Україні гине близько 1000 російських окупантів, - The Washington Post

12:57 21 березня Київ, Україна

Розвідки західних країн оцінюють, що в Україні щодня гинуть і зазнають поранень близько 1000 російських військових.

Про це 20 березня написало американське видання The Washington Post, посилаючись на неназваних представників розвідувальних відомств країн Заходу.



Джерела видання кажуть, що через відсутність істотного прогресу і з урахуванням масштабів втрат окупантів військова кампанія Росії може незабаром стати нестійкою. У такому разі війська РФ не зможуть просуватися вперед через брак живої сили, провізії та боєприпасів.



Наступні два тижні можуть відіграти вирішальну роль у визначенні результату всієї війни. Якщо Росія не зможе швидко покращити свої лінії постачання, ввести підкріплення і підтримати бойовий дух військ, що слабшає, на місцях, її цілі можуть виявитися недосяжними.



Видання зазначає, що із 168 батальйонних тактичних груп російської армії воюють уже 120, що становить близько 100 тис. солдатів із загальної кількості 190 тис., спрямованих на Україну. Це означає, що Росія вже задіяла 75% своїх боєздатних сил.



За оцінками західної розвідки, цілком ймовірно, що щонайменше 7000 росіян було вбито і до 20 тис. поранено. Це може означати, що до третини основних бойових сил нині виведено з ладу, зазначає колишній морський піхотинець США, а нині старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.