Євросоюз виділяє додаткову фінансову допомогу Україні

14:41 13 травня Київ, Україна





Про це заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Для закупівлі важкого озброєння — танків та артилерії ЄС виділить Україні фінансову допомогу у розмірі 500 млн євро.Про це заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель після прибуття на зустріч глав МЗС G7.



«Це вже сьома зустріч [голова МЗС] G7 з початку війни в Україні. Рецепт залишається тим самим: більше підтримки Україні, включаючи військову. Я оголошу про виділення 500 млн євро військової допомоги для України, що доведе нашу допомогу загалом до 2 млрд євро», - сказав Боррель. Він уточнив, що на ці кошти буде закуплено важке озброєння. — На цей момент ми вже направили бронемашини, танки, артилерію та снаряди».



Відповідаючи на запитання, чи можуть країни ЄС фінансувати постачання військових літаків Україні, Боррель заявив: «Ні, на 500 млн євро не можна поставити багато літаків. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю важкого озброєння, необхідного для такої війни».



Боррель також закликав країни G7 посилювати тиск на росію, запроваджувати нові санкції, намагатися ізолювати росію на світовій арені, боротися з російською пропагандою та «створювати єдиний фронт для підтримки України».



Також, на думку глави зовнішньополітичної служби ЄС, найближчими днями вдасться погодити рішення щодо ембарго на російську нафту.



Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес 12 травня заявив, що зброю для України шукають у всьому світі. Але проблема в тому, що українцям потрібне озброєння радянських зразків, для якого не потрібно перенавчати особовий склад. І це озброєння намагається закуповувати і росія.



«Значна частина [Міністерства оборони] та військових аташе у всьому світі шукають. Деколи ми натрапляємо на росіян, до речі, які теж шукають у деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються, – розповів Уоллес газеті The Wall Street Journal. — Якщо ви хочете передати це українцям завтра вранці, щоб вони могли продовжувати боротися... знайдіть те, чого вони навчені, знайдіть те, що їм треба».