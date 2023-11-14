Євросоюз виділить 110 млн євро допомоги Україні та українським біженцям у Молдові

16:41 14 листопада Київ, Україна

Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, покликаних підтримати українців та українських біженців у Молдові, як повідомила Єврокомісія. Із загальної суми 100 млн євро призначено для надання гуманітарної допомоги населенню України, а 10 млн євро спрямовуються на підтримку біженців та громад, які приймають їх у Молдові.



Кошти будуть використані для надання основних послуг, включаючи грошову допомогу, продовольство, воду, притулок, медичне обслуговування, психосоціальну підтримку та захист. Крім цього, Євросоюз надасть Україні 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів у відповідь на торішні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.



Також повідомляється, що ЄС активно координує пожертвування приватного сектору для постачання критично важливого енергетичного обладнання в Україну. Загальний обсяг гуманітарної допомоги від Євросоюзу у відповідь на військове вторгнення росії в Україну становить 843 млн євро.