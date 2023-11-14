Євросоюз виділить 110 млн євро допомоги Україні та українським біженцям у Молдові

Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, покликаних підтримати українців та українських біженців у Молдові, як повідомила Єврокомісія. Із загальної суми 100 млн євро призначено для надання гуманітарної допомоги населенню України, а 10 млн євро спрямовуються на підтримку біженців та громад, які приймають їх у Молдові.
Кошти будуть використані для надання основних послуг, включаючи грошову допомогу, продовольство, воду, притулок, медичне обслуговування, психосоціальну підтримку та захист. Крім цього, Євросоюз надасть Україні 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів у відповідь на торішні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.
Також повідомляється, що ЄС активно координує пожертвування приватного сектору для постачання критично важливого енергетичного обладнання в Україну. Загальний обсяг гуманітарної допомоги від Євросоюзу у відповідь на військове вторгнення росії в Україну становить 843 млн євро.
Кошти будуть використані для надання основних послуг, включаючи грошову допомогу, продовольство, воду, притулок, медичне обслуговування, психосоціальну підтримку та захист. Крім цього, Євросоюз надасть Україні 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів у відповідь на торішні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.
Також повідомляється, що ЄС активно координує пожертвування приватного сектору для постачання критично важливого енергетичного обладнання в Україну. Загальний обсяг гуманітарної допомоги від Євросоюзу у відповідь на військове вторгнення росії в Україну становить 843 млн євро.
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