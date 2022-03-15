Євросоюз ввів санкції щодо Абрамовича, Керімова та Ернста

19:40 15 березня Київ, Україна





До списку санкцій потрапили: Європейський союз запровадив додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. ЄС наклав обмеження на 15 осіб та дев'ять організацій із Росії, випливає з публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.До списку санкцій потрапили:

мільярдер Роман Абрамович (Evraz, "Норільський нікель"),

мільярдер Герман Хан ("Альфа-груп"),

мільярдер Віктор Рашніков (Магнітогорський металургійний комбінат),

мільярдер Олексій Кузьмічов ("Альфа-груп"),

мільярдер та сенатор Сулейман Керімов («Полюс»),

керуючий директор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв,

президент Російського союзу промисловців та підприємців Олександр Шохін,

гендиректор компанії «Россети» Андрій Рюмін,

гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст,

журналіст РІА Новини Армен Гаспарян,

телеведучий Артем Шейнін,

телеведучий та публіцист Дмитро Куликов,

колишня дружина глави «Роснафти» Ігоря Сечіна Марина Сечіна,

керуючий директор «Яндекса» Тигран Худавердян,

Основний акціонер Сибірської вугільної енергетичної компанії Володимир Рашевський.

До списку організацій, щодо яких запровадили обмеження, потрапили «Рособоронекспорт», «Урал-ВагонЗавод», «Роснефть-Аеро», холдинг АТ «НВО «Високоточні комплекси», ПАТ «Курганмашзавод», холдинг «Вертольоти Росії», ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація », АТ «Об'єднана суднобудівна корпорація» та АТ «Зеленодольський завод імені А. М. Горького».