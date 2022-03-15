Євросоюз ввів санкції щодо Абрамовича, Керімова та Ернста

19:40 15 березня Київ, Україна

Європейський союз запровадив додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. ЄС наклав обмеження на 15 осіб та дев'ять організацій із Росії, випливає з публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

До списку санкцій потрапили:
  • мільярдер Роман Абрамович (Evraz, "Норільський нікель"),
  • мільярдер Герман Хан ("Альфа-груп"),
  • мільярдер Віктор Рашніков (Магнітогорський металургійний комбінат),
  • мільярдер Олексій Кузьмічов ("Альфа-груп"),
  • мільярдер та сенатор Сулейман Керімов («Полюс»),
  • керуючий директор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв,
  • президент Російського союзу промисловців та підприємців Олександр Шохін,
  • гендиректор компанії «Россети» Андрій Рюмін,
  • гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст,
  • журналіст РІА Новини Армен Гаспарян,
  • телеведучий Артем Шейнін,
  • телеведучий та публіцист Дмитро Куликов,
  • колишня дружина глави «Роснафти» Ігоря Сечіна Марина Сечіна,
  • керуючий директор «Яндекса» Тигран Худавердян,
  • Основний акціонер Сибірської вугільної енергетичної компанії Володимир Рашевський.
До списку організацій, щодо яких запровадили обмеження, потрапили «Рособоронекспорт», «Урал-ВагонЗавод», «Роснефть-Аеро», холдинг АТ «НВО «Високоточні комплекси», ПАТ «Курганмашзавод», холдинг «Вертольоти Росії», ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація », АТ «Об'єднана суднобудівна корпорація» та АТ «Зеленодольський завод імені А. М. Горького».