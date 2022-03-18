Євросоюз узгодив секторальні санкції проти Білорусі

18:05 18 червня Київ, Україна

Санкційний тиск на Білорусь після інциденту з літаком Ryanair помітно посилився. Як повідомив в Twitter сьогодні, 18 червня, кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, Євросоюз погодив секторальні санкції проти Білорусі, які торкнуться трьох сфер.

"Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами - калійні добрива, банківська справа і нафта - з політичним "зеленим світлом" на раді з закордонних справ у понеділок. Повинно бути фіналізоване найближчими днями", - написав журналіст.

Раніше повідомлялося, що в список санкцій ЄС потрапили 78 осіб і 7 організацій.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко закликав країни Заходу припинити санкційний тиск на Білорусь. Також в Мінську заявили, що вже підготували спеціальні захисні заходи на випадок введення нових санкцій Євросоюзу.