Євросоюз узгодив секторальні санкції проти Білорусі

Санкційний тиск на Білорусь після інциденту з літаком Ryanair помітно посилився. Як повідомив в Twitter сьогодні, 18 червня, кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, Євросоюз погодив секторальні санкції проти Білорусі, які торкнуться трьох сфер.
Раніше повідомлялося, що в список санкцій ЄС потрапили 78 осіб і 7 організацій.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко закликав країни Заходу припинити санкційний тиск на Білорусь. Також в Мінську заявили, що вже підготували спеціальні захисні заходи на випадок введення нових санкцій Євросоюзу.
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